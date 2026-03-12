Coupe du monde: Nadine Fähndrich termine troisième du sprint

Nadine Fähndrich s'est illustrée pour l'avant-dernier sprint de sa carrière. La Suissesse a terminé 3e à Drammen, signant son 28e podium en Coupe du monde.

Victorieuse de sa demi-finale, Fähndrich a dû s'avouer vaincue lors de la finale en style classique, où elle a été devancée par la Suédoise Jonna Sundling pour 1''59 et la Norvégienne Kristine Skistad pour 82 centièmes. Il s'agit du quatrième podium cette saison pour la Lucernoise de 30 ans dans sa discipline-phare, elle qui a annoncé dans la foulée des Jeux olympiques prendre sa retraite à l'issue de la saison en cours.

Malgré son échec dans lors du sprint olympique, où elle avait subi l'élimination en quarts, la triple médaillée aux Championnats du monde avait su se ressaisir lors du sprint par équipe. En compagnie de Nadja Kälin, elle s'était parée d'argent, décrochant sa première médaille olympique.

Fähndrich disputera sa dernière course de Coupe du monde les 21 et 22 mars à Lake Placid (États-Unis). Elle sera dans la bataille pour remporter le classement de la spécialité du sprint, avec respectivement 20 et 8 points de retard sur la Suédoise Maja Dahlqvist et sa compatriote Johanna Hagström.

Näff et Klaebo éliminés en demies, Evensen vainqueur

Chez les messieurs, le Suisse Noe Näff s'est arrêté au stade des demi-finales, alors qu'il avait remporté son quart de finale. Le Norvégien Ansgar Evensen a profité de l'élimination de son coéquipier Johannes Klabo, sextuple champion olympique aux JO 2026, en demies pour s'imposer devant le Tchèque Jiri Tuz (+0''31) et son compatriote Kristian Kollerud (+0''35).

