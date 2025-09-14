Crawford crée l'exploit face à Canelo

Terence Crawford a réussi l'exploit de détrôner la star mexicaine de la boxe, Canelo Alvarez, samedi à Las Vegas. Toujours invaincu, l'Américain devient le champion incontesté des super-moyens.

Crawford, qui fêtera ses 38 ans à la fin du mois, s'est imposé après une décision unanime des juges. Il est ainsi le premier boxeur à être champion incontesté dans trois catégories différentes au cours de l'ère des quatre ceintures.

Terence Crawford (42 victoires dont 31 avant la limite) avait pris le risque de monter de deux catégories de poids par rapport à son dernier combat en super-welters pour affronter Canelo Alcarez. Il avait déjà été champion incontesté des super-légers et des welters.

Après Claressa Shields chez les femmes, Crawford devient le premier champion du monde incontesté dans trois catégories depuis les années 1980 et l'existence de quatre fédérations mondiales. 'Je remercie le Seigneur. Je ne suis pas là par hasard', a-t-il commenté sur le ring avant de féliciter Canelo, 'qui est tombé en champion aujourd'hui'.

Dans le stade Allegiant de Las Vegas, Canelo Alvarez (35 ans) a subi la troisième défaite de sa carrière chez les professionnels (pour 63 victoires et 2 nuls), après ses échecs contre Dmitrii Bivol en 2022 et Floyd Mayweather Jr. en 2013.

