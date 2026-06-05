Crédit additionnel pour des championnats internationaux en Suisse

Le Conseil fédéral veut soutenir les championnats européens et mondiaux organisés en Suisse de 2027 à 2029. Il demande au Parlement un crédit additionnel de 8,24 millions de francs qui s'ajoute aux 46 millions déjà approuvés pour les grands événements sportifs.

Le Championnat d’Europe féminin de football l'an denier a suscité un énorme élan populaire et sportif. Partant de cette expérience, le Conseil fédéral estime que des événements sportifs de cette dimension donnent des impulsions fortes à la promotion du sport populaire et du sport d’élite.

En 2023, le Parlement a déjà approuvé deux crédits totalisant 46,65 millions de francs pour l’organisation de grandes manifestations sportives internationales. Le crédit additionnel de 8,24 millions demandé est prévu pour des manifestations dont l’organisation n’avait pas encore été attribuée en 2023.

Sont concernés les championnats du monde de judo 2028 à Lausanne qui devraient recevoir 1,4 million, le championnat d'Europe homme de handball 2028 à Zurich (1,15 million), les championnats du monde d'aviron 2027 à Lucerne 0,825 million. 525'000 francs iraient aux championnats d'Europe de patinage artistique à Lausanne (2027) de même qu'au championnat d'Europe féminin de basket à Genève (2029).

Par ailleurs, le Conseil fédéral veut prolonger jusqu'à fin 2029 le délai d'engagement pour les aides financières aux installations sportives d'importance nationale. Plusieurs projets ayant pris du retard pourront ainsi être menés à bien, sans charge supplémentaire pour le budget de la Confédération.

/ATS