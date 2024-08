Dällenbach conclut sa belle aventure sur un 14e rang

Alexandre Dällenbach a été pénalisé par ses lacunes au tir en finale du pentathlon moderne aux JO. Le Valaisan s'est classé 14e, après s'être élancé en 2e position avant l'épreuve finale.

Le rêve vécu depuis jeudi par le citoyen de La Réunion, épatant lors des deux premières journées, ne se sera pas prolongé samedi. Sa 14e place finale est cependant conforme à la hiérarchie et n'enlèvera rien aux mérites du Romand, grâce à qui les projecteurs ont pu être braqués pour une fois sur cette discipline ancestrale.

Il y avait 18 finalistes, sachant qu'il fallait se hisser dans le top 9 de chaque demi-finale pour disputer cette ultime journée. A l'aise en escrime et au saut d'obstacles à cheval (une erreur samedi), excellent sur les 200 m de natation (2e chrono en 1'57''64), Dällenbach fut en revanche, le plus lent sur le pas de tir et pas très brillant en course à pied.

Le favori égyptien Ahmed Elgendy s'est imposé devant le Japonais Taishu Sato et l'Italien Giorgio Malan.

/ATS