Décès d'un jeune coureur espagnol sur la Vuelta juniors

Ivan Melendez Luque, coureur espagnol de 17 ans, est décédé à la suite d'une chute massive survenue samedi lors de la 2e étape de la Vuelta juniors. Les organisateurs ont annulé l'épreuve.

L'Union cycliste internationale (UCI) et son président David Lappartient ont exprimé leur 'profonde tristesse' et présenté leurs condoléances à 'l'ensemble de la famille du cyclisme' à la suite de ce décès. Une minute de silence a également été observée dimanche au départ de la 2e étape de la Vuelta - celle des seniors -, en Italie.

L'accident mortel est intervenu samedi au milieu de l'étape reine, entre Langa de Duero et Laguna Negra (Castille-et-Léon, 117,8 km), de cette Vuelta junior prévue jusqu'à dimanche sur trois étapes uniquement et coïncidant avec le début de la compétition des seniors.

18 jeunes hospitalisés

D'après la radio espagnole Cadena Ser, une vingtaine de coureurs ont été pris dans cette grave chute et 18 ont été hospitalisés à Soria, dont trois dans un état grave, parmi lesquels Ivan Melendez. Cet hôpital a annoncé dans la soirée que ce jeune coureur de l'équipe de Tenerife était décédé. L'état de santé des deux autres coureurs gravement blessés n'est pas connu.

Alors que la 2e étape avait été dans un premier temps interrompue, les organisateurs ont annoncé en soirée l'arrêt définitif de l'épreuve. 'La Vuelta Ribera (réd: nom officiel de cette Vuelta juniors) suspend toutes ses activités après la mort d'un coureur. Nous transmettons toutes nos pensées et notre soutien à la famille, aux amis du coureur', ont-ils annoncé sur leur compte X.

Un hommage a été rendu dimanche matin à Aranda del Duero, dans la province de Burgos. Une minute de silence a également été observée au départ de la 2e étape de la Vuelta, à Alba, en Italie. 'Descansa en paz' ('repose en paix') a écrit l'organisation en publiant une vidéo de cette minute de silence sur son compte X.

Un an après Muriel Furrer

Cent soixante-quatorze coureurs avaient pris le départ de la Vuelta junior vendredi.

Alors que les chutes sont de plus en plus nombreuses et violentes dans les pelotons, un autre jeune coureur est décédé après une chute cet été, l'Italien Samuele Privitera, 19 ans, qui disputait le Tour du Val d'Aoste, en Italie.

L'an dernier, le Norvégien André Drege avait perdu la vie dans une descente de col sur le Tour d'Autriche et la jeune Suissesse Muriel Furrer était décédée après une chute lors de la course en ligne espoirs des Championnats du monde à Zurich.

/ATS