Des alpinistes vont tenter de secourir Laura Dahlmeier

Une équipe internationale d'alpinistes va tenter mercredi de secourir l'ex-biathlète Laura Dahlmeier.

'Grièvement blessée', l'Allemande ne donnait 'pas de signe de vie' après un accident de haute montagne au Pakistan survenu lundi.

Partie en binôme pour une expédition d'alpinisme sur le pic Laila, une montagne de la chaîne du Karakoram culminant à un peu plus de 6000 m d'altitude, l'athlète âgée de 31 ans a été prise lundi à la mi-journée 'dans une chute de pierres', avait indiqué son entourage.

Sa partenaire de cordée avait alors 'immédiatement déclenché un appel de détresse, et l'opération de sauvetage été lancée'. Mais en raison de l'isolement de la zone, à environ 5700 m d'altitude, un hélicoptère de sauvetage n'a pu survoler le lieu de l'accident que mardi, sans atteindre la jeune femme.

Les secours ont constaté à cette occasion que Laura Dahlmeier était 'a minima grièvement blessée' et ne 'donnait pas de signe de vie', avait indiqué sa famille sur Instagram.

En raison de 'conditions extrêmement difficiles à une telle altitude', 'un sauvetage par hélicoptère a été exclu', a indiqué à l'AFP Areeb Ahmed Mukhtar, haut responsable local. Il a précisé que l'opération de sauvetage pour atteindre le site serait donc 'lancée mercredi par voie terrestre par une équipe internationale d'alpinistes'.

Shipton Trek & Tours Pakistan, qui organise l'expédition, a indiqué que l'équipe serait composée de trois Américains et un Allemand.

Laura Dahlmeier, alpiniste expérimentée, se trouvait dans la région depuis fin juin et avait déjà gravi la Grande Tour Trango. Mais au cours des dernières semaines, la région a été frappée par de forts vents, des pluies torrentielles, en pleine mousson estivale, et les conditions météorologiques ont été 'extrêmement difficiles' , a indiqué Mohammed Ali, responsable local de l'Autorité de gestion des catastrophes.

Une guide certifiée

Reine des Mondiaux de Hochfilzen en 2017, avec cinq titres et une médaille d'argent en six épreuves, Laura Dahlmeier avait ensuite remporté l'or en sprint et en poursuite, ainsi que le bronze en individuel, aux JO de Pyeongchang en 2018.

Lors de sa meilleure saison en Coupe du monde en 2016/17, la Bavaroise avait remporté le gros globe de cristal pour le classement général ainsi que les petits globes en individuel et en poursuite. Après Pyeongchang, elle avait mis fin à sa carrière en 2019, à l'âge de 25 ans.

En plus de son rôle d'experte pour la ZDF lors des Coupes du monde de biathlon, Dahlmeier s'est ensuite convertie en alpiniste. En novembre, devenue guide de montagne et de ski certifiée, elle avait gravi le sommet de l'Ama Dablam dans l'Himalaya au Népal, établissant un record de vitesse lors de cette ascension.

/ATS