Des produits dopants saisis, le lien avec le sport suisse à l'étude

Lors d'une opération européenne contre le commerce illégal en ligne, la Confédération a saisi 85 colis contenant des produits dopants destinés à la Suisse. Swiss Sport Integrity examine leurs éventuels liens avec le sport suisse.

Les contrôles ont été effectués dans le cadre de l'opération internationale 'SHIELD VI'. Swissmedic, l'Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières (OFDF) et l'organisme national Swiss Sport Integrity ont participé à cette opération.

Au total, 2117 envois ont été contrôlés entre avril et novembre de l'année dernière. Parmi eux, 564 envois de médicaments illégaux ont été détectés. Swiss Sport Integrity, le centre de compétence pour un sport propre, équitable et sûr en Suisse, a annoncé mercredi être en train d'examiner si les importateurs de produits dopants ont un lien avec le sport.

Si une personne est soumise au statut antidopage de Swiss Olympic, elle s'expose à une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'à une suspension. Indépendamment de cela, une procédure administrative sera ouverte à l'encontre des importateurs, a-t-il été précisé. Des frais de traitement d'au moins 400 francs seront alors exigés.

La fondation met également en garde contre la commande en ligne de médicaments ou de compléments alimentaires. Les produits présentés comme des 'remèdes miracles' peuvent contenir des substances interdites et être nocifs pour la santé. Ils sont souvent de mauvaise qualité ou ne contiennent pas ce qui est déclaré.

/ATS