Deux de couple poids léger: Ahumada et Schäuble quatrièmes

Déception pour Raphaël Ahumada et Jan Schäuble en deux de couple poids léger.

Quelques minutes après le bronze du deux sans barreur suisse, le Vaudois et le Nidwaldien ont terminé quatrièmes de la finale vendredi à Vaires-sur-Marne.

Rapidement distancé par le trio de tête - Irlande, Italie et Grèce - le duo helvétique n'est pas parvenu à refaire son retard au cours des 2000 m de course. Ahumada et Schäuble ont conclu leur effort à plus de trois secondes du podium.

Les jeunes rameurs (23 ans pour Ahumada, 24 pour Schäuble), vice-champions du monde en 2023, peuvent nourrir des regrets, mais la logique semble tout de même respectée. Les trois embarcations qui sont montées sur la boîte s'étaient en effet déjà montrées plus rapides que le bateau suisse lors des demi-finales.

/ATS