Deux joueurs français accusés d'agression sexuelle et arrêtés

La tournée sud-américaine du XV de France tourne mal.

Après le dérapage raciste de Melvyn Jaminet, deux nouveaux joueurs des Bleus, Oscar Jegou et Hugo Auradou, sont visés par une plainte pour agression sexuelle et ont été arrêtés par la police en Argentine lundi, a appris l'AFP de source judiciaire.

Les deux rugbymen doivent être transférés vers Mendoza, lieu de l'agression présumée et où les Bleus ont disputé samedi leur premier match face à la sélection argentine (28-13). Selon la presse locale, l'agression présumée aurait eu lieu, dans la nuit de samedi à dimanche, au Diplomatic Hotel de Mendoza, où logeaient joueurs et staff lors du test contre les Pumas.

Le procureur a demandé l'arrestation immédiate des suspects, qui sont à Buenos Aires pour la suite de la tournée estivale. Les Bleus de Fabien Galthié doivent partir mardi pour Montevideo, où ils affronteront la sélection uruguayenne mercredi. Le XV de France reviendra ensuite à Buenos Aires pour défier à nouveau l'Argentine samedi.

Contactée par l'AFP, la Fédération française de rugby n'a pas répondu dans l'immédiat.

Jaminet, enquête en cours

Cette histoire intervient au lendemain de l'affaire Melvyn Jaminet, écarté du groupe après des propos racistes dans une vidéo publiée dimanche et dont il s'est dit 'honteux'.

'Ma daronne (ma mère, NDLR) qui me demande si j'ai fait la fête (il souffle). Je te jure le premier arabe que je croise sur la route je lui mets un coup de casque', déclare, visiblement énervé, le joueur (25 ans, 20 sélections) qui se filme lui-même dans cette courte vidéo non datée, postée sur Instagram et depuis supprimée.

Dans un communiqué publié rapidement après sa diffusion, la Fédération française de rugby avait condamné 'avec la plus grande fermeté les propos tenus par Melvyn Jaminet qui sont 'totalement inacceptables et contraires aux valeurs fondamentales de notre sport'. Le joueur 'a été mis à l'écart avec effet immédiat', avait ajouté la FFR, soulignant qu'une 'enquête interne' était en cours.

/ATS