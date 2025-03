Ditaji Kambundji championne d'Europe sur 60 m haies

Ditaji Kambundji a réalisé la course parfaite pour s'adjuger le titre européen du 60 m haies aux Européens d'Apeldoorn en salle vendredi. La Bernoise de 22 ans a battu le record d'Europe en 7''67.

Départ parfait, passages de haies souverains et finish dévastateur, Ditaji Kambundji a sorti la course qu'il fallait pour abaisser son record de Suisse de 13 centièmes. Et il fallait ça pour dominer la Néerlandaise Nadine Visser, 2e en 7''72 et qui a battu son record national lors de cette finale. Ces 7''67 constituent en outre la meilleure performance mondiale en salle cette saison.

Ehammer 2e à mi-parcours

Simon Ehammer a bien débuté l'heptathlon, même s'il n'est pas en tête à mi-parcours.

Avec 15m1 au lancer du poids, l'Appenzellois a obtenu plus de points que prévu. En plus de son exploit au poids, il a réussi 8m20 m à la longueur pour 'effacer' ses 6''81 du 60 m et 1m98 à la hauteur.

Avec un total de 3647 points à mi-parcours, Ehammer est en passe de battre le record suisse (6418). L'Appenzellois est devancé par le Norvégien Sander Skotheim (3689). En janvier, le Norvégien avait porté le record d'Europe à 6484 points.

/ATS