Ditaji Kambundji gagne l'or sur 100 m haies aux Mondiaux de Toyko

Championne du monde! Ditaji Kambundji est allée chercher le plus beau des métaux en finale du 110 m haies des Mondiaux de Tokyo.
Photo: KEYSTONE/AP/Abbie Parr

Championne du monde! Ditaji Kambundji est allée chercher le plus beau des métaux en finale du 110 m haies des Mondiaux de Tokyo.

Coup de tonnerre incroyable au Japon, Ditaji Kambundji a remporté le titre sur le 110 m haies. Le temps de la Bernoise de 23 ans donne le tournis: 12’’24! Et ça dans une course avec des adversaires de très grand calibre.

Derrière la petite soeur de Mujinga, on retrouve la Nigériane Tobi Amusan, recordwoman du monde, en 12’’29 et l’Américaine Grace Stark en 12’’34. Cette même Grace Stark qui avait devancé Kambundji en demi-finale.

Rien de cela en finale. Dès la sortie des starting-blocks, Ditaji Kambundji a parfaitement effacé les premières haies. Son temps de réaction de 0’’146 fut le deuxième plus rapide.

Ce chrono exceptionnel de 12’’24 fait évidemment exploser son record national qui était jusqu’ici de 12’’40. Elle se retrouve donc désormais à seulement 0’’12 de la meilleure marque absolue de Tobi Amusan. Et Ditaji Kambundji n’a que 23 ans!

/ATS
 

