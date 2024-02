Djakovic seulement 15e sur 400 m libre

Antonio Djakovic a manqué son affaire pour son entrée en lice dans les Mondiaux en grand bassin de Doha. Le Zurichois n'a signé que le 15e temps des séries sur 400 m libre dimanche matin.

Brillant 6e sur la distance lors des championnats du monde 2023 à Fukuoka, Antonio Djakovic n'a pu faire mieux que 3'47''81, à plus d'une seconde et demie d'une place en finale. Le double médaillé d'argent des Européens 2022 (200 et 400 m libre) est resté à près de quatre secondes de son record national. 'Je ne me sentais pas très bien. Je suis déçu, je visais la finale', a-t-il lâché.

En lice sur 100 m brasse, Jérémy Desplanches s'est quant à lui classé 26e des séries. Mais le chrono réalisé par le Genevois (1'00''90, à 0''61 de son record personnel établi lors des JO 2021) est de bon augure avant les séries du 200 m 4 nages, sa discipline de prédilection dans laquelle il doit encore obtenir sa limite olympique (1'57''94). Ces séries sont prévues mercredi.

/ATS