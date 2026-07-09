Dominic Lobalu s'impose à Monaco

Dominic Lobalu a remporté le 5000 m du meeting Diamond League de Monaco vendredi. Le coureur helvétique s'est imposé en 12'52''54.

Quelle course de l'athlète originaire du Soudan du Sud. Quel finish, surtout! En tête au moment d'entrer dans la dernière ligne droite, Lobalu a semblé 'coincer'. L'Américain Graham Blanks l'a dépassé, mais Lobalu s'est accroché et a comme libéré une vitesse cachée pour repasser devant et devancer Blanks de 0''06.

Grâce à ce troisième succès en Diamond League, le champion d'Europe du 10'000 m a signé son meilleur chrono sur la distance cette saison, à moins de deux secondes de son record de Suisse.

A la perche féminine, Angelica Moser a pris la 3e place à égalité avec l'Américaine Emily Grove. La championne d'Europe a passé trois barres à son premier essai (4m37, 4m52 et 4m62), mais a dû s'avouer vaincue à 4m72. Devant la Zurichoise, on retrouve l'Américaine Amanda Moll, mais surtout l'Australienne Nina Kennedy.

La championne olympique de 29 ans a franchi 4m95 pour signer la meilleure performance mondiale depuis 2021 dans la discipline. Elle améliore de 4 centimètres son précédent record. Elle devient la cinquième meilleure performeuse de tous les temps à égalité avec l'Américaine Katie Moon.

Alfred fuse sur 200 m

Sur le 200 m féminin, Julien Alfred a réalisé un temps canon pour devenir la 3e femme la plus rapide sur la distance en 21''51. Seules deux femmes ont été plus vite que la sprinteuse de Sainte-Lucie: Florence Griffith Joyner et ses 21''34 ultra controversés et la Jamaïcaine Shericka Jackson (21''41, 21''45 et 21''48). Adaejah Hodge (21''76) et Gabrielle Thomas (21''84) sont également allées très vite. Quant à l'Argovienne Fabienne Hoenke, elle a fini au 7e rang en 22''50 et a amélioré son meilleur temps de 0''09.

Dans un concours à la longueur très relevé, Simon Ehammer a pris la 5e place avec un bond à 8m32. La victoire est revenue au Grec Miltiadis Tentoglou. Après avoir amélioré la meilleure performance mondiale d'Ehammer pour un centimètre (8m52), le champion olympique s'est posé à 8m61 à son sixième et dernier essai.

Armand Duplantis a franchi 6m07 à la perche, alors que Masai Russell a dominé le 100 m haies en 12''20. Emmanuel Wanyonyi a lui battu le record du monde du 1000 m, une distance très peu courue, en 2'11''83. Oblique Seville a enlevé le 100 m messieurs en 9''88.

/ATS