Du bronze pour Brunner/Plock

Patrick Brunner et Jonah Plock ont décroché le bronze en deux sans barreur aux Mondiaux de ...
Photo: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI

Patrick Brunner et Jonah Plock ont décroché le bronze en deux sans barreur aux Mondiaux de Shanghai. Et dire que le duo ne court ensemble que depuis cette année.

Brunner et Plock occupaient la 3e place à tous les temps intermédiaires. A mi-course, ils accusaient un retard de 3''10 sur les champions d'Europe roumains Florin Arteni et Florin Lehaci, finalement deuxièmes. Mais le Lucernois de 24 ans et le Saint-Gallois de 27 ans ont ensuite rattrapé leur retard, et il semblait même à un moment donné qu'ils allaient pouvoir dépasser Arteni/Lehaci.

Ils ont finalement manqué l'argent pour 0''99. Les Néo-Zélandais Taylor et Welch, qui ont triomphé avec une avance de 4''98, n'ont pas eu de rivaux dans cette course.

Bien que Brunner et Plock ne soient ensemble que depuis cette saison, leur médaille n'est pas une surprise. Ils avaient déjà terminé 3e aux régates de la Coupe du monde à Varèse et à Lucerne.

/ATS
 

