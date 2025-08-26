Duplantis et Ehammer en vedette à la Sechseläutenplatz

La finale de la Ligue de diamant démarre mercredi en fin d'après-midi à Zurich. Six épreuves sont délocalisées sur la Sechseläutenplatz avant le feu d'artifice de jeudi au Letzigrund.

Cinq Suisses seront de la partie à partir de 17h05: Stefan Wieland et Miryam Mazenauer au lancer du poids, et surtout Simon Ehammer au saut en longueur. L'Appenzellois visera le podium dès 18h35, sur la lancée des 8m05 réalisés samedi lors des championnats de Suisse.

Deux autres Suissesses en découdront finalement mercredi, dès 14h30, les prévisions météorologiques étant mauvaises pour jeudi. Les organisateurs ont décidé d'avancer la perche dames, où Angelica Moser et Lea Bachmann seront en lice.

Mais le grand moment de la soirée sera le concours de la perche masculine. Il sera le théâtre dès 17h43 d'un duel entre le recordman du monde Armand Duplantis (6m29) et le no 2 de la discipline Emmanouil Karalis (6m08 cette année).

