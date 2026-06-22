Duplantis pour un sixième succès à Zurich

Armand 'Mondo' Duplantis sera à nouveau de la partie au Letzigrund le 27 août prochain. Les organisateurs du Weltklasse ont annoncé lundi la présence du recordman du monde et légende de la perche.

Vainqueur lors des cinq précédentes éditions du concours à la perche - ainsi que d'un 100 m promotionnel face à Karsten Warholm en 2024 hors Diamond League -, Duplantis se produira donc à nouveau à Zurich, une semaine après sa participation à Athletissima.

'Mondo est bien plus qu'un athlète exceptionnel. Il passionne les gens du monde entier et est une superstar bien au-delà de l'athlétisme. Nous sommes extrêmement heureux de l'accueillir à nouveau en 2026', a déclaré le co-directeur du meeting, Andreas Hediger, cité dans un communiqué.

Habitué des records du monde (il l'a battu 15 fois), l'athlète suédois a toutefois dû s'avouer vaincu chez lui à Stockholm début juin - une première depuis trois ans et 40 victoires consécutives!

/ATS