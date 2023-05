Ehammer éliminé à la longueur à Götzis

Simon Ehammer a subi une nouvelle déconvenue samedi pour son premier rendez-vous de la saison estivale. L'Appenzellois a été éliminé lors du décathlon de Götzis après trois essais nuls à la longueur.

Le vice-champion d'Europe 2022 du décathlon, qui espérait valider ce week-end son ticket pour les JO 2024, avait vécu la même mésaventure en mars lors des Européens en salle à Istanbul. Il avait alors déjà manqué le coche à la longueur lors de l'heptathlon.

Simon Ehammer avait pourtant brillé un an plus tôt à Götzis, notamment dans sa discipline de prédilection, signant un nouveau record de Suisse avec 8m45. Et il s'était paré de bronze au concours de la longueur des Mondiaux de Eugene durant l'été 2022.

/ATS