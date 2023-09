Ehammer remporte la longueur lors des finales

Simon Ehammer a remporté le concours des finales de la Diamond League à Eugene. L'Appenzellois, médaillé de bronze aux Mondiaux en 2022, a réussi un bond à 8m22.

C'est peut-être le parfum de l'Oregon qui a donné des ailes au spécialiste des épreuves combinées. Sur le même sautoir qui lui avait offert le bronze mondial, Ehammer a réussi un superbe concours avec ses quatre premiers sauts au-delà des 8 mètres. Et c'est sur son quatrième bond qu'il a réalisé 8m22 et gagné les 30'000 dollars promis au vainqueur.

En l'absence du champion du monde grec Miltiadis Tentoglou et du vice-champion du monde jamaïcain Wayne Piccock, la bataille fut belle avec Tajay Gayle. Le Jamaïcain a réussi la même longueur, mais Ehammer a fait un meilleur deuxième saut (8m12 contre 8m08).

L'Appenzellois est le premier athlète suisse à décrocher le fameux diamant mis en jeu.

Deuxième Suisse en lice dans l'Oregon, Jason Jospeh n'a pas pu faire aussi bien que son compatriote lors de la finale du 110 m haies. Mais le Bâlois avait une sacrée concurrence dans une course où il a terminé 5e en 13''12, soit à quatre centièmes de son record de Suisse. C'est le Jamaïcain Hansle Parchment qui l'a emporté en 12''93 avec la meilleure performance mondiale.

Record du monde pour Duplantis et Tsegay

Le public américain a vécu un dimanche de folie. Armand Duplantis a établi un nouveau record du monde du saut à la perche. Le Suédois a franchi une barre à 6m23 à son premier essai.

Quatre sauts pour l'athlète de Louisiane. 5m62, 5m82, 6m02 et finalement 6m23 avec une barre touchée mais un sentiment de hauteur incroyable. Ce qui est assez fou, c'est de réussir cette hauteur en plein air quand on sait que les conditions aérologiques sont parfois difficiles. Et ces dernières années c'est en indoor que Duplantis a amélioré son record et notamment ses 6m22 passés à Clermont-Ferrand en février.

Et que dire du 5000 m dames avec un autre record du monde à la clef. C'est l'Ethiopienne Gudaf Tsegay qui est allée chercher la meilleure marque de l'histoire en l'abaissant de cinq secondes (!) pour un chrono de 14'00''21. L'émulation est assez dingue sur le fond féminin puisque le précédent record du monde ne datait que du 9 juin dernier à Paris grâce à la Kenyane Faith Kipyegon en 14'05''20.

