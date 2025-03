Encore de l'or pour Ryan Regez et Fanny Smith

Tous deux sacrés vendredi en individuel, Ryan Regez et Fanny Smith ont remis le couvert samedi à St-Moritz. Le Bernois et la Vaudoise ont décroché le titre mondial de skicross par équipe.

Parti en 'pole' après que son coéquipier avait gagné sa course, Fanny Smith a maîtrisé son sujet samedi. La Villardoue a repoussé jusqu'au bout les assauts de ses adversaires en finale pour devancer la Française Jade Grillet Aubert (2e avec Melvin Tchiknavorian) et l'Italienne Jole Galli (3e, associée à Yanick Gunsch).

Regez/Smith avaient pourtant frisé le code en demi-finale, le Bernois ayant rallié l'arrivée en 4e position avec une seconde et demie de retard sur la tête. Mais la Vaudoise a sorti le grand jeu sur son relais, 'avalant' ses adversaires pour aller chercher la qualification.

Double médaillée de bronze olympique, Fanny Smith (32 ans) complète donc sa collection de podiums intercontinentaux avec une huitième breloque mondiale, la première par équipe. Le champion olympique 2022 Ryan Regez (32 ans également) n'était quant à lui jamais monté sur un podium mondial avant ces joutes grisonnes.

Revanchards, Alex Fiva et Talina Gantenbein ont quant à eux manqué leur affaire dans une épreuve qui a démarré avec plus d'une heure de retard en raison d'un nuage récalcitrant. Le second duo helvétique s'est arrêté au stade des demi-finales, échouant à près d'une seconde d'une place dans la grande finale. Il s'est classé 8e.

/ATS