Epée par équipe: La Suisse sortie dès les quarts chez les messieurs

Déception pour l'équipe de Suisse masculine à l'épée mercredi aux championnats du monde de ...
Epée par équipe: La Suisse sortie dès les quarts chez les messieurs

Epée par équipe: La Suisse sortie dès les quarts chez les messieurs

Photo: KEYSTONE/MARCEL BIERI

Déception pour l'équipe de Suisse masculine à l'épée mercredi aux championnats du monde de Hong Kong.

Elle s'est inclinée dès les quarts de finale, battue 39-37 par l'Ukraine, face à qui le champion du monde individuel Lucas Malcotti n'a pas été aligné.

Victorieuse de trois des cinq dernières manches de la Coupe du monde par équipe, la Suisse aura donc manqué les deux grands rendez-vous de la saison. Elle avait ainsi terminé à la pire des places, la 4e, lors des Championnats d'Europe à la mi-juin à Antony en France.

La journée avait pourtant bien commencé pour le quatuor Lucas Malcotti/Sven Vineis/Alexis Bayard/Ian Hauri, qui a dominé l'Autriche 45-32 puis la Chine 45-35 dans ses deux premiers matches du tournoi. Malcotti, invaincu en six duels (5 succès, 1 nul) a parfaitement tenu son rôle dans ces deux parties.

Mais c'est sans le Valaisan de 31 ans que la Suisse s'est présentée face à l'Ukraine. Et les choses ont rapidement mal tourné, après un premier assaut pourtant gagné 8-5 par Vineis face à Roman Svichkar. Les Helvètes ont certes recollé à 23-23 avant le neuvième assaut, mais Hauri a alors dû s'incliner de deux touches face à Svichkar.

La disette se poursuit donc aux Mondiaux dans cette épreuve par équipe pour les épéistes suisses, que ce soit chez les messieurs ou chez les dames. La dernière médaille remonte à 2018, lorsque Malcotti avait aidé les expérimentés Max Heinzer, Benjamin Steffen et Michele Niggeler à conquérir l'or à Wuxi en Chine.

/ATS
 

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