European Masters: Gugler régulier, Freiburghaus recule

Les deux Suisses encore en course à l'European Masters ont connu des fortunes diverses lors du 3e tour. Cedric Gugler a rendu une carte de 69, alors que Jeremy Freiburghaus a craqué avec un 75.

Le Bâlois Gugler (50e ex-aequo) fait preuve d'une belle régularité sur les greens de Crans-Montana. Il a toujours tourné sous le par (70) avec 68, 69 et 69. Le Grison Freiburghaus, qui avait aussi bien entamé le tournoi (69, 68), a par contre perdu beaucoup de terrain samedi où il a fini à +5 pour la journée. Il est 72e ex-aequo.

Devant, l'Anglais Matthew Fitzpatrick continue de faire la course en tête après son 67 de samedi. Le double vainqueur de l'épreuve compte deux coups d'avance sur un trio composé de l'Ecossais Connor Syme, et des Suédois Ludvig Aberg et Alexander Björk. Le Danois Nicolai Hojgaard et l'Anglais Alex Fitzpatrick, frère cader du leader, accusent un retard de trois coups.

/ATS