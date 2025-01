Européens: Kimmy Repond peut rêver de podium

Kimmy Repond peut rêver d'une deuxième médaille européenne. A Tallinn, la Bâloise occupe le troisième rang après un programme court qui lui a rapporté 68,68 points.

La Suissesse n'a été devancée que par la Géorgienne Anastasia Gubanova et l'Estonienne Niina Petrokina. Les trois premières sont séparées par moins d'un demi-point, de sorte que tout restera possible lors du libre prévu vendredi soir.

Chez les couples, le duo suisse Oxana Vouillamoz/Tom Bouvart a obtenu sa qualification pour le libre en se classant au 13e rang. Il fallait terminer dans le top 16 pour obtenir l'assurance de lutter pour les médailles jeudi dans la capitale estonienne.

Le couple allemand Minerva Fabienne Hase - Nikita Volodin a pris la tête après le programme court. En l'absence sur blessure des tenants du titre, les Italiens Lucrezia Beccari et Matteo Guarise, les Allemands font figure de favoris. Ils ont obtenu 71,59 points et ont devancé les Italiens Sara Conti et Niccolo Macii (68,52) et les Hongrois Maria Pavlova et Alexei Sviatchenko (65,88).

/ATS