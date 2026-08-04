Européens de Paris: Heimberg abandonne en finale à 3 m

Pas de 10e médaille européenne pour Michelle Heimberg. Troisième des qualifications, l'Argovienne ...
Européens de Paris: Heimberg abandonne en finale à 3 m

Européens de Paris: Heimberg abandonne en finale à 3 m

Photo: KEYSTONE/EPA/FRANCO ARLAND

Pas de 10e médaille européenne pour Michelle Heimberg. Troisième des qualifications, l'Argovienne de 26 ans a abandonné en finale du concours à 3 m mardi à Paris.

Tenante du titre au tremplin à 3 mètres et médaillée d'argent à 1 m dimanche soir à Paris, Heimberg n'a effectué qu'un saut avant de se retirer, alors qu'elle pointait au 11e et avant-dernier rang provisoire.

Déjà sacrée dans le Team Event, à 1 m et en synchro mixte à 3 m dans ces joutes, Chiara Pellacani a poursuivi sur sa lancée en remportant son 4e titre au terme du concours à 3 m. L'Italienne avait, pour mémoire, devancé Heimberg de 40 points en finale à 1 m dimanche.

/ATS
 

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