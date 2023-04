Evans Chebet remporte le marathon de Boston, le favori Kipchoge 6e

Le Kényan Evans Chebet a remporté le marathon de Boston pour la deuxième année consécutive. Il s'est imposé en 2h05'54, loin devant son compatriote et favori Eliud Kipchoge, seulement 6e.

Pour sa première participation à Boston, Kipchoge, double champion olympique (2016, 2021), détenteur du record du monde (2h01'09 à Berlin le 25 septembre dernier), a été lâché au 30e kilomètre après une accélération du Tanzanien Gabriel Geay, finalement 2e.

Chebet, qui réalise le premier doublé à Boston depuis 2008, s'est détaché de ses deux derniers poursuivants dans les derniers kilomètres devançant Geay et son compatriote Benson Kipruto.

La Kényane Hellen Obiri, spécialiste du demi-fond, championne du monde du 5000 m à Londres en 2017 et Doha en 2019, s'est imposée. Elle participait au deuxième marathon de sa carrière seulement.

Dans la dernière montée avant l'arrivée à Boylston street, Obiri s'est détachée pour finalement s'imposer en 2h21'38, améliorant son record personnel de plus de 3 minutes. Elle a devancé Beriso de 12 secondes et l'Israélienne, d'origine kényane, Lonah Salpeter de 19.

Le record pour Hug

Marcel Hug a écrasé la concurrence au marathon de Boston dans la catégorie des fauteuils roulants. Le Thurgovien a remporté sa sixième victoire en battant le record du parcours.

Hug, qui avait déjà remporté cette épreuve de 2015 à 2018 et en 2021, s'est imposé avec plus de dix minutes d'avance sur l'Américain Daniel Romanchuk, vainqueur l'an dernier et en 2019. Avec un temps de 1h17'06, le Thurgovien a même amélioré de 58 secondes son propre record du parcours établi il y a cinq ans.

Manuela Schär a elle dû abandonner prématurément la course. La Lucernoise s'était déjà imposée à quatre reprises à Boston, dont trois fois consécutivement.

/ATS