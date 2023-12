Fabienne Schlumpf abaisse son record sous les 2h25

Fabienne Schlumpf a brillé une fois de plus avec ses performances. La Zurichoise a abaissé son record de Suisse en 2h24'30'' à l'occasion du marathon de Valence.

A 33 ans, elle a couru pratiquement une minute plus vite que lors de son précédent record d'il y a deux mois et demi à Berlin où elle avait décroché son ticket olympique pour Paris 2024.

Fabienne Schlumpf a pu s'entraîner régulièrement ces dernières semaines et aspirait à battre son record sur le tracé plat de la ville portuaire espagnole. En particulier, elle a couru la première moitié de la course bien plus rapidement qu'à Berlin.

L'épreuve en Espagne jouissait d'une participation relevée. L'Ethiopienne Worknesh Degefa, contemporaine de Fabienne Schlumpf, s'est imposée en 2h15'51''. La Suissesse a pris la 14e place.

Chez les messieurs, l'Ethiopien Sisay Lemma a gagné avec un formidable temps de 2h01'48''. Présents dans le groupe des poursuivants, le Thurgovien Patrik Wägeli (2h12'58'') et le Bernois Dominik Rolli (2h14'35'') ont réalisé des meilleures performances personnelles.

/ATS