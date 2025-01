Fanny Smith à nouveau 2e à Reiteralm

Fanny Smith est à nouveau montée sur le podium lors de la deuxième course de Coupe du monde à Reiteralm. Deuxième jeudi, la Vaudoise de 32 ans a également terminé 2e vendredi.

Smith n'a été devancée que par la Canadienne India Sherret. La veille, Fanny Smith avait battu la Canadienne à la photo-finish dans la lutte pour la troisième place. Mais cette fois, l'athlète de 28 ans a renversé la vapeur et ne s'est plus laissée dépasser par Smith malgré une dernière partie de course très intense.

La Vaudoise décroche son 76e podium en Coupe du monde, le troisième cette saison. Elle s'était déjà classée 2e lors de l'ouverture à Val Thorens à la mi-décembre.

Chez les hommes, aucun des trois Suisses en lice n'a réussi à se qualifier pour les quarts de finale. Tobias Baur, Marc Bischofberger et Romain Détraz ont tous été éliminés dès les huitièmes de finale. Le Français Youri Duplessis Kergomard s'est imposé devant l'Italien Simone Deromedis et le Canadien Kevin Drury. Natalie Schär, non qualifiée la veille, a été éliminée en quart de finale chez les femmes.

Alex Fiva et Talina Gantenbein ont fait l'impasse sur cette deuxième course après leurs violentes chutes de jeudi.

/ATS