Fanny Smith à nouveau quatrième, Ryan Regez blessé

Fanny Smith, malade, a pris la quatrième place de la finale de la course d'Arosa, comptant pour la Coupe du monde. Chez les messieurs, Ryan Regez est tombé dans la petite finale pour se classer 8e.

Chez les dames, la victoire n'a pas échappé à la Suédoise Sandra Näslund, qui a fêté son douzième succès consécutif depuis une année. Sa dernière 'défaite' datait d'Arosa l'année dernière. Fidèle à son habitude, la Scandinave a pris un départ canon et n'a plus a été revue par ses adversaires. Parmi elle, Fanny Smith. La Vaudoise, qui avait annoncé qu'elle était malade depuis vendredi à Val Thorens avec de la fièvre et l'impossibilité de bien dormir depuis plusieurs jours, s'est retrouvée derrière dès le départ. La répétition des efforts avait eu raison de la volonté de la Romande.

Smith avait remporté ses séries des huitièmes de finale et des quarts de finale. En demi-finale, elle s'est retrouvée avec Näslund, qui s'est imposée devant la Vaudoise. En finale, elle n'a pas pu rivaliser dès le départ. Comme à Val Thorens jeudi, elle a pris la quatrième place d'une finale qui regroupait les quatre finalistes des Jeux de Pékin.

Chez les messieurs, aucun Suisse ne s'est qualifié pour la finale. Le champion olympique Ryan Regez est tombé dans la petite finale et se classe 8e. Il s'est difficilement relevé et a dû être aidé par les secouristes pour quitter la piste. Regez avait déjà manqué sa demi-finale en se classant quatrième.

La victoire est revenue au Français Terence Tchiknavorian, qui a profité d'une course mouvementée pour surgir dans les derniers mètres. Il a fêté son deuxième succès en Coupe du monde.

