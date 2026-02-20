Fanny Smith décroche la médailel d'argent en skicross

A 33 ans, Fanny Smith a décroché vendredi une troisième médaille consécutive aux Jeux olympiques ...
Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

A 33 ans, Fanny Smith a décroché vendredi une troisième médaille consécutive aux Jeux olympiques en remportant l'argent. A Livigno, elle a terminé derrière Daniela Maier et devant Sandra Näslund.

Après deux médailles de bronze obtenues à PyeongChang (2018) et Pékin (2022), la skieuse de Villars a obtenu son plus beau métal sur la plus grande des scènes. Sur une piste qu'elle ne semblait pas porter dans son coeur, elle s'est montrée diablement solide tout au long de la journée, jusqu'en finale, pour apporter à la Suisse une 15e médaille dans ces JO.

Partie en troisième position, la double championne du monde (2013 et 2025) a placé une attaque décisive à mi-parcours pour dépasser la Suédoise Sandra Näslund. Elle n'a juste pas pu revenir sur l'Allemande Daniela Maier, qui l'avait devancée en 2022 sur le podium avant que le CIO n'attribue aussi une breloque à la Vaudoise après un recours.

Gantenbein proche de la finale

Derrière Fanny Smith, la Grisonne Talina Gantenbein (5e) et la Genevoise Sixtine Cousin (7e) ont été éliminées en demi-finale. Ce fut particulièrement dur pour Gantenbein, battue par la Française Marielle Berger Sabbatel à la photo-finish.

La Zurichoise Saskja Lack a vu quant à elle son parcours prendre fin en quart de finale.

/ATS
 

