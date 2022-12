Fanny Smith finalement avec du bronze olympique

Fanny Smith a reçu finalement une médaille de bronze en skicross lors des JO de Pékin 2022. La Vaudoise avait été initialement rétrogradée au 4e rang pour avoir gêné l'Allemande Daniela Maier.

La Fédération internationale (FIS) avait plus tard admis un recours déposé par le camp suisse, mais le Comité international olympique (CIO) n'avait pas modifié le classement.

Toutes les parties se sont mises d'accord à l'amiable devant le Tribunal arbitral du sport à Lausanne. Fanny Smith et Daniela Maier seront ainsi classées toutes deux au troisième rang avec une médaille de bronze.

Fair-play

Les deux athlètes, Swiss-Ski, la Fédération allemande de ski ainsi que Swiss Olympic et le Comité olympique allemand sont donc tous tombés d’accord. Cette entente met un terme au litige et les athlètes peuvent désormais se concentrer sur leur sport et sur la nouvelle saison en cours.

Les athlètes saluent le fait que la FIS ait pris en compte cette situation exceptionnelle et ait permis une solution portée par l’esprit du sport. De son côté, la FIS exprime aux athlètes sa reconnaissance pour leurs efforts, remarquables et déterminés, afin de résoudre cette affaire dans un esprit de fair-play.

/ATS