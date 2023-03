Fanny Smith triomphe à Veysonnaz

Fanny Smith a renoué avec la victoire en Coupe du monde à Veysonnaz. La Vaudoise a remporté l'antépénultième course de la saison en devançant Jade Grillet Aubert et Tiana Gairns.

Il s'agit de la première victoire depuis deux ans et de la 30e au total en Coupe du monde pour la 3e des derniers Mondiaux.

La Vaudoise de 30 ans a profité de l'absence de Sandra Näslund qui a ressenti des douleurs au genou droit après une chute à l'entraînement. La championne du monde suédoise avait enchaîné 17 victoires en Coupe du monde.

Sans Näslund, Smith était clairement la plus forte en Valais. La sextuple médaillée aux championnats du monde et double médaillée de bronze olympique, qui s'était blessée au ménisque et avait subi une commotion cérébrale avant les Mondiaux, n'a commis aucune erreur et s'est imposée avec brio dans toutes ses manches. 'Il ne pourrait pas y avoir de meilleur endroit pour gagner', a déclaré Smith. Talina Gantenbein, Sixtine Cousin et Saskja Lack ont été éliminées en quarts de finale.

Chez les messieurs, Marc Bischofberger a été le meilleur Suisse avec son 7e rang. Jonas Lenherr a été éliminé dès les seizièmes de finale, tandis que le débutant de 25 ans Sandro Lohner a tout de même atteint les huitièmes de finale.

Comme l'an passé, la victoire est revenue au Suédois David Mobärg, devant le Japonais Ryo Sugai et le Canadien Reece Howden, leader du classement général de la Coupe du monde. L'équipe de Suisse n'a pas franchement pu rivaliser avec Ryan Regez, Alex Fiva, Romain Détraz, Gil Marin et Niki Lehikoinen toujours blessés.

Vendredi et samedi prochains, les deux dernières courses de la saison auront lieu à Craigleith au Canada. Fanny Smith se bat encore pour la 2e place au général derrière l'intouchable Näslund. Une 2e place récupérée grâce à sa victoire à Veysonnaz. Chez les hommes, c'est le Canadien Reece Howden qui est en tête.

