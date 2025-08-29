Fête fédérale: trois favoris se détachent à Mollis

Plusieurs lutteurs peuvent prétendre au titre de Roi de la Fête fédérale ce week-end à Mollis (GL). Joel Wicki, le Roi de 2022, Fabian Staudenmann et Samuel Giger sont en tête de liste.

Si l'on se réfère aux résultats des trois dernières saisons, Fabian Staudenmann sera l'homme à battre. Le Bernois de 25 ans a été le meilleur lutteur, et surtout celui qui a connu le plus de succès en 2023 et 2024, et il est cette année encore en tête du classement non officiel mais significatif du magazine spécialisé 'Schlussgang'.

Le Thurgovien Samuel Giger faisait déjà partie des favoris en 2019, et tout parlait en sa faveur il y a trois ans à Pratteln. Mais les deux fois, il a été éliminé prématurément. S'il parvient à briser cette malédiction, il faudra compter plus que jamais sur lui à Glaris.

Joel Wicki, le Roi de Pratteln, fait à nouveau partie des candidats à la victoire. Après sa pause pour cause de blessure, il s'est imposé à la Fête de la Suisse centrale, où il a notamment devancé Giger, et au Brünig où il a battu Matthias Aeschbacher lors de la passe finale comme à Pratteln en 2022. Il ne serait pas surprenant que Wicki devienne le premier lutteur depuis Jörg Abderhalden (2004 et 2007) à remporter deux Fédérales de suite.

/ATS