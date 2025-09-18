Fred Kerley rejoint les Enhanced Games, où le dopage sera autorisé

Le sprinteur américain Fred Kerley, double médaillé olympique sur 100 m, rejoint les Enhanced Games, ont annoncé les organisateurs mercredi. Le dopage y sera autorisé et encadré.

Les Enhanced Games, dont la première édition doit se dérouler en mai 2026 à Las Vegas, autoriseront les 'substances qui améliorent la performance' avec un protocole qu'ils annoncent 'sûr, légal, et guidé par la science'.

'Le record du monde (réd: du 100 m, 9''58 par Usain Bolt) a toujours été l'objectif ultime de ma carrière. Cela me donne l'opportunité de consacrer toute mon énergie à repousser mes limites pour devenir l'humain le plus rapide de l'histoire', a dit Kerley, en argent sur 100 m aux JO de Tokyo en 2021 puis en bronze à Paris l'été dernier, cité dans un communiqué.

Un million de dollars à la clé

Un bonus d'un million de dollars est promis à l'athlète qui irait plus vite que l'actuel record du monde du 100 m. L'évènement, d'abord annoncé du 23 au 25 mai 2026, puis du 21 au 24 mai, doit proposer des compétitions de natation (50 et 100 m nage libre, 50 et 100 m papillon), d'athlétisme (100 m, 100 et 110 m haies) et d'haltérophilie au Resorts World à Las Vegas.

Kerley est le premier spécialiste de la piste à rejoindre l'organisation, après les nageurs James Magnussen, Ben Proud ou encore Kristian Gkolomeev, qui aurait déjà nagé plus vite que le record du monde du 50 m nage libre d'après les Enhanced Games.

Le projet, lancé par l'entrepreneur australien Aron D'Souza en 2023, suscite la controverse dans les milieux sportifs et scientifiques. L'Agence mondiale antidopage (AMA) a jugé le projet 'dangereux et irresponsable'.

Après sa suspension

Kerley, absent des Mondiaux qui se déroulent cette semaine à Tokyo, rejoint la compétition pro-dopage un mois après avoir été suspendu provisoirement pour manquements à ses obligations de localisation antidopage.

'Nous sommes en plein dans les Championnats (du monde). Je n'ai rien à dire de plus. Nous verrons cela lorsque ce sera fini', a simplement réagi le président de la Fédération internationale d'athlétisme Sebastian Coe, interrogé par quelques journalistes jeudi à Tokyo.

En février 2024, Coe avait vertement critiqué l'annonce de ces 'Enhanced Games', estimant qu'il s'agissait de 'conneries' et assurant que les athlètes 'assez stupides' pour y prendre part seraient 'bannis'.

