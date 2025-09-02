Gabby Thomas forfait pour les Mondiaux

L'Américaine Gabby Thomas, triple championne olympique du 200 m, 4x100 m et 4x400 m à Paris, a annoncé mardi qu'elle était blessée. Elle ne participera pas aux Mondiaux à Tokyo (13-21 septembre).

La triple championne olympique a indiqué qu'elle souffrait depuis mai de douleurs au tendon d'Achille qui se sont intensifiées en juillet. 'J'ai enfin réalisé que c'est ok d'être humain et de prendre soin de soi', a affirmé Gabby Thomas dans un communiqué partagé à des médias américains.

'En tant qu'athlète, on veut toujours faire le maximum mais parfois, il n'y a rien à faire et on ne peut pas dépasser la blessure. Parfois, il faut faire preuve de patience et prendre la meilleure décision pour le long terme', a-t-elle ajouté dans le communiqué.

'J'ai déjà hâte de recourir avec les meilleures du monde, à bientôt', a-t-elle ensuite écrit sur son compte Twitter/X.

L'Américaine de 28 ans, qui avait débuté tôt sa saison 2025 en participant aux meetings du Grand Slam Track, n'a plus couru depuis début août et les sélections américaines.

Elle avait alors décroché de justesse son billet pour le Japon, en terminant troisième du 200 m en 22''20, à un millième de la quatrième place.

La sprinteuse avait alors déjà évoqué sa blessure au tendon d'Achille, indiquant qu'elle n'avait pas pu s'entraîner pendant plusieurs semaines.

/ATS