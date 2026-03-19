Genève interdit indirectement le port du burkini dans les piscines

Genève légifère sur les piscines et bains publics pour interdire le port du burkini. Adoptée ...
Genève interdit indirectement le port du burkini dans les piscines

Genève interdit indirectement le port du burkini dans les piscines

Photo: KEYSTONE/EPA/ROB VOSS

Genève légifère sur les piscines et bains publics pour interdire le port du burkini. Adoptée jeudi soir par la majorité de droite du Grand Conseil, la nouvelle loi ne nomme toutefois pas directement cette tenue.

La nouvelle loi prévoit que 'les seules tenues autorisées dans les bassins sont les maillots de bain une ou deux pièces dont la longueur maximale arrive au-dessus des genoux et laissant les bras nus.' Elle exclut de facto les burkinis, comme le voulait un projet de loi UDC visant à pénaliser cette tenue, mais l'absence d'une telle disposition au niveau fédéral aurait été facilement annulée par la justice.

A la faveur d'un amendement du Centre, le texte initial a été transformé en un nouveau projet de loi sur les piscines et bains publics. En vain, la conseillère d'Etat Carole-Anne Kast, en charge du Département des institutions et du numérique, a mis en garde les députés contre une loi qui viole la liberté individuelle et l'autonomie communale. 'La justice tranchera', a-t-elle déclaré.

/ATS
 

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