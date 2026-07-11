Géraldine Di Tizio-Frey sous les 11 secondes sur 100 m

Géraldine Di Tizio-Frey est devenue samedi la quatrième Suissesse de l'histoire à passer sous ...
Géraldine Di Tizio-Frey sous les 11 secondes sur 100 m

Géraldine Di Tizio-Frey sous les 11 secondes sur 100 m

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Géraldine Di Tizio-Frey est devenue samedi la quatrième Suissesse de l'histoire à passer sous la barre des 11 secondes sur 100 m lors du meeting de la Gruyère à Bulle. Elle a signé un temps de 10''98.

Pour rentrer dans l'histoire du 100 m suisse, Di Tizio-Frey a amélioré son record personnel de 11 centièmes.

La Zougoise rejoint ainsi le cercle dont font aussi partie Mujinga Kambundji, Ajla Del Ponte et Salomé Kora. Après avoir couru en 10''98 en séries, elle a atteint 10''91 lors de la finale qu'elle a remportée devant Léonie Pointet et Kora, mais elle a été propulsée par un vent à +3,0 m/s, dépassant les +2,0 m/s synonymes de limite pour comptabiliser un tel résultat.

/ATS
 

Actualités suivantes

Bon retour pour Mujinga Kambundji

Bon retour pour Mujinga Kambundji

Autres sports    Actualisé le 11.07.2026 - 16:23

Ouverture des bars et restaurants en Suisse pour le match

Ouverture des bars et restaurants en Suisse pour le match

Autres sports    Actualisé le 11.07.2026 - 10:03

Dominic Lobalu s'impose à Monaco

Dominic Lobalu s'impose à Monaco

Autres sports    Actualisé le 10.07.2026 - 23:03

La Russie conteste auprès du TAS son exclusion totale

La Russie conteste auprès du TAS son exclusion totale

Autres sports    Actualisé le 09.07.2026 - 12:41

Articles les plus lus

Gout Gout blessé aux ischios et absent plusieurs mois

Gout Gout blessé aux ischios et absent plusieurs mois

Autres sports    Actualisé le 09.07.2026 - 10:26

La Russie conteste auprès du TAS son exclusion totale

La Russie conteste auprès du TAS son exclusion totale

Autres sports    Actualisé le 09.07.2026 - 12:41

Dominic Lobalu s'impose à Monaco

Dominic Lobalu s'impose à Monaco

Autres sports    Actualisé le 10.07.2026 - 23:03

Ouverture des bars et restaurants en Suisse pour le match

Ouverture des bars et restaurants en Suisse pour le match

Autres sports    Actualisé le 11.07.2026 - 10:03

Angelica Moser veut reprendre pied

Angelica Moser veut reprendre pied

Autres sports    Actualisé le 09.07.2026 - 10:19

Gout Gout blessé aux ischios et absent plusieurs mois

Gout Gout blessé aux ischios et absent plusieurs mois

Autres sports    Actualisé le 09.07.2026 - 10:26

La Russie conteste auprès du TAS son exclusion totale

La Russie conteste auprès du TAS son exclusion totale

Autres sports    Actualisé le 09.07.2026 - 12:41

Dominic Lobalu s'impose à Monaco

Dominic Lobalu s'impose à Monaco

Autres sports    Actualisé le 10.07.2026 - 23:03

Plus de 9000 passionnés ont traversé le lac de Zurich à la nage

Plus de 9000 passionnés ont traversé le lac de Zurich à la nage

Autres sports    Actualisé le 08.07.2026 - 20:09

Coupe du monde 2026: Justin Bieber en concert pour la finale

Coupe du monde 2026: Justin Bieber en concert pour la finale

Autres sports    Actualisé le 08.07.2026 - 23:51

Angelica Moser veut reprendre pied

Angelica Moser veut reprendre pied

Autres sports    Actualisé le 09.07.2026 - 10:19

Gout Gout blessé aux ischios et absent plusieurs mois

Gout Gout blessé aux ischios et absent plusieurs mois

Autres sports    Actualisé le 09.07.2026 - 10:26