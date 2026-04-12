Gout Gout réussit 19''67 sur 200 m, à 18 ans

Le prodige australien Gout Gout a couru le 200 m en 19''67, meilleure performance de l'année ...
Gout Gout réussit 19''67 sur 200 m, à 18 ans

Gout Gout réussit 19''67 sur 200 m, à 18 ans

Photo: KEYSTONE/AP/PETR DAVID JOSEK

Le prodige australien Gout Gout a couru le 200 m en 19''67, meilleure performance de l'année, pour remporter l'épreuve aux championnats d'Australie dimanche à Sydney.

Le sprinter de 18 ans, qui renforce son statut de future star du circuit, est ainsi passé pour la première fois sous les 20 secondes en compétition, poussé par Aidan Murphy qui a couru en 19''88 soit le deuxième meilleur chrono de l'année.

'J'attendais ça, s'est félicité Gout. Nous avons des athlètes incroyables en Australie et nous nous poussons à nos limites. Deux coureurs en-dessous de 20 secondes, c'est fantastique.'

Gout Gout a surgi sur la scène internationale en 2024 en parcourant le demi-tour de piste en 20''04, battant le record d'Australie détenu depuis les Jeux olympiques de 1968 par Peter Norman (20''06). Il avait abaissé son record à 20''02 mais n'était encore jamais passé sous les 20 secondes officiellement.

/ATS
 

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