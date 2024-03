Grand dîner de gala par Alain Ducasse la veille de l'ouverture

Un dîner 'de gala' orchestré par les équipes du chef Alain Ducasse sera organisé pour une centaine de chefs d'Etat et personnalités au Louvre à Paris à la veille de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris, a appris l'AFP de sources concordantes.

Le traditionnel et prestigieux dîner dit 'du président' du Comité International Olympique (CIO), co-organisé avec la présidence française, se déroulera le 25 juillet sous la pyramide du Louvre, a appris l'AFP auprès des équipes d'Alain Ducasse, du CIO et de l'Elysée.

La première édition de ce rendez-vous voulu par le président du CIO, Thomas Bach, remonte à Sotchi en Russie en 2014.

Un 'moment diplomatique'

L'Elysée souhaite aussi profiter de la présence des chefs d'Etat invités et de personnalités d'horizons variés pour faire de ce repas un 'moment diplomatique', sans qu'aucun autre détail sur les participants, la teneur ou même le menu, ne fuite à ce stade.

En décembre, le président français Emmanuel Macron avait annoncé autour de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris (26 juillet-11 août) 'une grande initiative pour les enfants de la planète' sur des questions de santé, d'alimentation et d'éducation.

Alain Ducasse, le chef le plus étoilé au monde et élément clé de la 'gastrodiplomatie' française à l'étranger, s'était déjà chargé des dîners d'Etat de François Hollande et Xi Jinping en 2014, de ceux d'Emmanuel Macron et Vladimir Poutine en 2017 ou d'Emmanuel Macron et Donald Trump à la Tour Eiffel la même année.

