Halfpipe: Liu Jiayu dit « aller bien » après une terrible chute

La Chinoise Liu Jiayu a assuré depuis son lit d'hôpital avoir évité toute blessure grave et 'aller bien' après une chute spectaculaire aux JO de Milan Cortina.

La vice-championne olympique 2018 a remercié ses fans pour leur soutien.

Agée de 33 ans, Liu Jiayu a lourdement chuté mercredi lors des qualifications du halfpipe et s'est cogné la tête contre la neige. Elle est restée immobile au sol de longues minutes, durant lesquelles elle a reçu des soins médicaux avant d'être évacuée sur une civière. Les examens médicaux n'ont révélé aucune anomalie au niveau de la colonne vertébrale, a indiqué l'agence de presse officielle Chine nouvelle.

'Merci à tous pour vos gentils messages', a écrit Liu Jiayu dans un post sur le réseau social chinois Weibo, accompagné d'un selfie d'elle, souriante, en blouse d'hôpital et faisant un signe 'V' de la main. 'Je viens de passer des examens à l'hôpital, rien de grave, tout va bien', a-t-elle souligné.

Le quotidien officiel China Sports Daily a salué jeudi 'la combativité' de la sportive, qui participe à ses cinquièmes Jeux d'hiver. 'Le sourire éclatant de Liu Jiayu a toujours marqué les esprits. Mais derrière cette apparente douceur se cache une battante, prête à serrer les dents et à tout donner pour l'honneur de son pays et pour sa passion, le snowboard', écrit le journal.

Selon le quotidien, la sportive a souffert de nombreuses blessures durant sa carrière et a subi trois opérations majeures à l'épaule.

/ATS