Hamlin reconnaissant pour « l'immense amour » reçu

Le joueur des Buffalo Bills Damar Hamlin continuait de faire des progrès dans son rétablissement samedi, cinq jours après son arrêt cardiaque pendant un match de la NFL.

Au point d'exprimer sa gratitude sur Instagram, pour 'l'immense amour' qui lui a été témoigné.

'Quand vous faites preuve d'un réel amour dans le monde, il vous revient trois fois plus fort', a écrit le jeune homme de 24 ans. 'L'amour a été immense, je suis reconnaissant envers chaque personne qui a prié pour moi et m'a tendu la main. Si vous me connaissez, vous savez que cela ne fait que me rendre plus fort. La route est longue, continuez à prier pour moi !', a-t-il conclu.

Ce message a été posté quelques minutes après que les Bills ont fait leur point journalier sur l'évolution de l'état de santé de Hamlin, dont 'les fonctions neurologiques sont excellentes' selon ses médecins, même s'il 'demeure dans un état critique'.

Désintubé vendredi

En progrès constants, Damar Hamlin a été désintubé dans la nuit de jeudi à vendredi, et, depuis, respire de nouveau seul. Il a même pu parler à ses coéquipiers et à son entraîneur. Il avait été victime d'un arrêt cardiaque lundi, à la suite d'un terrible choc à la poitrine subi en plaquant un adversaire, lors du match de saison régulière contre les Bengals.

Hamlin, qui s'était écroulé juste après s'être relevé de cette action, avait rapidement été pris en charge et réanimé sur le terrain, avant d'être hospitalisé au centre médical de l'Université de Cincinnati.

Hommages

Des hommages ont déjà été rendus ce samedi, en marge de la rencontre à Las Vegas entre les Raiders et les Chiefs. Les joueurs et le personnel du stade Allegiant portaient des t-shirts avec l'inscription 'Love for #3 Damar' ('de l'amour pour Damar', avec son numéro de maillot). Le quarterback de Kansas City Patrick Mahomes arborait lui un sweat à capuche avec écrit 'Hamlin Strong' (Hamlin sois fort) dans le dos et une image du joueur.

/ATS