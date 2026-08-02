Heimberg en argent à 1 mètre aux Européens de Paris

Michelle Heimberg a décroché dimanche à Paris sa neuvième médaille dans des Championnats d'Europe de plongeon, la huitième en individuel. L'Argovienne s'est parée d'argent à 1 mètre.

Médaillée de bronze sur ce même tremplin un an plus tôt lors des championnats continentaux d'Antalya, Michelle Heimberg a bien géré sa finale dimanche soir. Elle ne pointait certes qu'en 8e position après un premier saut prudent, mais s'est hissée au 2e rang provisoire dès son deuxième essai.

L'Argovienne de 26 ans a ensuite mieux maîtrisé ses nerfs que certaines de ses rivales. La Française Nais Gillet, 2e après trois séries, a craqué sur sa quatrième tentative et a terminé 12e. La Britannique Desharne Bent-Ashmeil, encore 2e après quatre des cinq sauts, doit quant à elle se contenter du bronze.

Michelle Heimberg, qui avait mis sa carrière entre parenthèses après avoir manqué la qualification pour les JO 2024, affiche donc désormais neuf médailles européennes à son palmarès (quatre à 1 m, quatre à 3 m et une en synchronisé 3 m avec Jonathan Suckow). Elle visera la 10e mardi aux 3 m, où elle détient le titre.

L'or est revenu à l'Italienne Chiara Pellacani. Déjà victorieuse lors des qualifications, elle a survolé la finale pour s'imposer avec pas moins de 40,10 points d'avance sur Michelle Heimberg. L'écart entre l'Argovienne et la 11e du concours n'est que de 35,20 points...

Une journée chargée

La journée de Michelle Heimberg fut particulièrement chargée. Après avoir bouclé les qualifications du concours à 1 m au 4e rang, elle a en effet disputé l'épreuve synchronisée à 3 m en compagnie du jeune Zurichois Erik Passerone (17 ans) en début de soirée. Le duo a pris une belle 5e place, mais à plus de 20 points du podium.

/ATS