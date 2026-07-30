Heimberg et Herculano peuvent y croire

Les championnats d'Europe des sports aquatiques débutent le 31 juillet avec les épreuves de plongeon, de 'high diving' et de nage en eau libre. Deux Suissesses ont des arguments à faire valoir.

Michelle Heimberg fait partie de l'élite continentale du plongeon depuis plusieurs années. L'Argovienne de 26 ans, sacrée aux 3 mètres et médaillée de bronze à 1 mètre lors des Européens 2025 à Antalya, peut viser deux nouveaux podiums. Elle affiche déjà huit médailles continentales à son palmarès.

Trois autres Helvètes seront en lice dans le Centre Aquatique Olympique de Saint-Denis pour les épreuves de plongeon, avec des ambitions plus mesurées. Cloe Gravalos Simon s'alignera à la plateforme des 10 m, Antoine Chevnine (15 ans seulement !) aux 3 m, alors qu'Erik Passerone tentera sa chance à 1 m, aux 10 m ainsi qu'en synchro mixte (3 m) au côté de Michelle Heimberg.

Les spécialistes de 'high diving' (20 mètres) en découdront quant à eux les 7 et 8 août au Port Debilly, au bord de la Seine. Quatre Suisses seront de la partie: Matthias Appenzeller, Jean-David Duval, Pierrick Schafer et l'ambitieuse Morgane Herculano. La Genevoise fait partie des candidates au podium, elle qui a décroché fin mai à Bali son premier top 3 lors des prestigieuses Diving World Series.

Schreiber et Niederberger pour confirmer

Les épreuves de natation artistique (31 juillet-5 août, au Centre Aquatique Olympique) et de natation en eau libre (4-8 août dans le quartier de Grenelle) ne devraient en revanche pas permettre aux Helvètes de s'illustrer. En artistique, Anna-Sophia Aeschbacher et Ixchel Höner s'aligneront en duo technique et en duo libre.

En 'open water', Christian Schreiber (10e sur 10 km à Singapour) et Paul Niederberger (11e sur 5 km) chercheront à confirmer les belles performances réalisées lors des Mondiaux 2025. Nolan Carrel vivra quant à lui son premier grand rendez-vous dans l'élite. Tous trois disputeront le 5 km, le 10 km, et le 'K.O.-Sprint' sur 3 km dans la Seine.

/ATS