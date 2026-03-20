Heptathlon: Ehammer en route vers l'or

Simon Ehammer a parfaitement entamé l'heptathlon des Championnats du monde en salle à Torun ...
Heptathlon: Ehammer en route vers l'or

Heptathlon: Ehammer en route vers l'or

Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Simon Ehammer a parfaitement entamé l'heptathlon des Championnats du monde en salle à Torun vendredi. L'Appenzellois pointe en tête après les trois premières épreuves, avec 2876 points.

Sur 60 m, Simon Ehammer a amélioré de trois centièmes son meilleur chrono pour le porter à 6''69. A la longueur, sa discipline de prédilection, il a bondi à 8m15 pour distancer d'un demi-mètre son plus proche concurrent et prendre le large.

Le vice-champion d'Europe 2022 du décathlon a ensuite bien limité la casse en lançant le poids à 14m87 (record de la saison). Il possède encore 150 points d'avance sur son dauphin, l'Américain Kyle Garland, bien plus performant au poids (16m21).

Le titre est l'objectif principal, mais Simon Ehammer lorgne également le record d’Europe. Celui-ci est détenu depuis les Européens d’Apeldoorn il y a un an par Sander Skotheim (6558), qui s'était imposé devant l'Appenzellois (6506, record de Suisse).

Werro assure

Deuxième meilleure performeuse mondiale de l'année sur 800 m, Audrey Werro s'est par ailleurs qualifiée sans difficulté pour les demi-finales, prévues samedi en début d'après-midi. La Fribourgeoise a signé le 2e temps des séries en 1'59''91.

L'Argovienne Valentina Rosamilia, 2e de la première série - en 2'01''15 - derrière la favorite Keely Hodgkinson, sera elle aussi de la partie en demi-finales. Tour comme le Zurichois Ivan Pelizza, qui s'est qualifié à la place sur le 800 m masculin (14e en 1'46''53).

/ATS
 

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