Hilary Knight regrette la blague « de mauvais goût » de Trump

L'humour du président américain Donald Trump ne passe pas. Hilary Knight, la capitaine de ...
Hilary Knight regrette la blague « de mauvais goût » de Trump

Hilary Knight regrette la blague

Photo: KEYSTONE/AP/Hassan Ammar

L'humour du président américain Donald Trump ne passe pas.

Hilary Knight, la capitaine de l'équipe des Etats-Unis sacrée championne olympique à Milan la semaine passée, a regretté mercredi qu'une blague 'de mauvais goût' de Trump ait fait de l'ombre au succès olympique de sa formation en Italie.

'J'ai trouvé que c'était une blague de mauvais goût, qui malheureusement fait de l'ombre au succès des femmes ayant remporté l'or aux Jeux olympiques', a déclaré la joueuse sur ESPN.

Dimanche, peu après la finale olympique masculine, remportée par les Etats-Unis face au Canada comme les femmes quatre jours plus tôt, Donald Trump avait invité les joueurs à la Maison Blanche. 'Je dois vous dire qu'il va falloir faire venir l'équipe féminine, vous le savez bien', ajoutant lors de l'appel retransmis sur les réseaux sociaux qu'il serait 'probablement destitué' s'il ne le faisait pas.

Ces remarques avaient provoqué des rires parmi ses auditeurs, mais Knight a préféré souligner le 'soutien' existant entre les deux équipes. 'Les gars ont été mis dans une situation inconfortable, je trouve cela anormal que cet angle ait été retenu et fasse oublier la connexion' entre les deux formations.

L'équipe masculine a été accueillie mardi en grande pompe à la Maison Blanche puis au Congrès lors du traditionnel discours sur l'état de l'Union prononcé par Donald Trump, alors que l'équipe féminine avait décliné l'invitation, invoquant des problèmes de 'calendrier'.

Coach de l'équipe de Suisse dames médaillée de bronze dans ces Jeux, Colin Muller a pour sa part été choqué par le comportement des joueurs de l'équipe masculine américaine, le qualifiant d''indigne' dans une interview accordée à la NZZ. Au moins cinq membres de l'équipe masculine n'étaient pas présents lors de cette réception et ont rejoint directement leur franchise de NHL.

/ATS
 

Actualités suivantes

Des produits dopants saisis, le lien avec le sport suisse à l'étude

Des produits dopants saisis, le lien avec le sport suisse à l'étude

Autres sports    Actualisé le 25.02.2026 - 12:37

Des audiences records pour la RTS pendant les JO

Des audiences records pour la RTS pendant les JO

Autres sports    Actualisé le 25.02.2026 - 10:13

La pause ne profite pas à Lausanne, battu à Ambri

La pause ne profite pas à Lausanne, battu à Ambri

Autres sports    Actualisé le 24.02.2026 - 22:35

Les Jeux de Milan-Cortina sont officiellement clos

Les Jeux de Milan-Cortina sont officiellement clos

Autres sports    Actualisé le 22.02.2026 - 23:07

Articles les plus lus

Les Etats-Unis en or grâce à Jack Hughes

Les Etats-Unis en or grâce à Jack Hughes

Autres sports    Actualisé le 22.02.2026 - 17:28

Les Jeux de Milan-Cortina sont officiellement clos

Les Jeux de Milan-Cortina sont officiellement clos

Autres sports    Actualisé le 22.02.2026 - 23:07

La pause ne profite pas à Lausanne, battu à Ambri

La pause ne profite pas à Lausanne, battu à Ambri

Autres sports    Actualisé le 24.02.2026 - 22:35

Des audiences records pour la RTS pendant les JO

Des audiences records pour la RTS pendant les JO

Autres sports    Actualisé le 25.02.2026 - 10:13

JO: taux de remplissage élevé lors des épreuves (organisateurs)

JO: taux de remplissage élevé lors des épreuves (organisateurs)

Autres sports    Actualisé le 22.02.2026 - 17:22

Les Etats-Unis en or grâce à Jack Hughes

Les Etats-Unis en or grâce à Jack Hughes

Autres sports    Actualisé le 22.02.2026 - 17:28

Les Jeux de Milan-Cortina sont officiellement clos

Les Jeux de Milan-Cortina sont officiellement clos

Autres sports    Actualisé le 22.02.2026 - 23:07

La pause ne profite pas à Lausanne, battu à Ambri

La pause ne profite pas à Lausanne, battu à Ambri

Autres sports    Actualisé le 24.02.2026 - 22:35

JO: taux de remplissage élevé lors des épreuves (organisateurs)

JO: taux de remplissage élevé lors des épreuves (organisateurs)

Autres sports    Actualisé le 22.02.2026 - 17:22

Des attentes largement dépassées pour la délégation suisse

Des attentes largement dépassées pour la délégation suisse

Autres sports    Actualisé le 22.02.2026 - 17:27

Les Etats-Unis en or grâce à Jack Hughes

Les Etats-Unis en or grâce à Jack Hughes

Autres sports    Actualisé le 22.02.2026 - 17:28

Médaille suisse en bob à quatre

Médaille suisse en bob à quatre

Autres sports    Actualisé le 23.02.2026 - 10:34