Hockey: La Suisse affronte l'Italie à 12h10

Deuxième de son groupe, l'équipe de Suisse masculine de hockey a hérité d'un adversaire à sa portée en 8e de finale du tournoi olympique. Mais l'Italie voudra forcément briller devant son public.

Battue trois fois dans la phase préliminaire, l'Italie n'a pas démérité, à l'exception de la déroute de samedi face à une équipe de Finlande qui devait soigner sa différence de buts (11-0). L'équipe coachée par Jukka Jalonen avait auparavant bien résisté à la Suède (5-2) et surtout à la Slovaquie (3-2).

Cette rencontre a en outre une saveur toute particulière pour la demi-douzaine de joueurs italiens évoluant en National League. Les Giovanni Morini (Lugano) ou Diego Kostner (Ambri-Piotta) auront donc d'autant plus à coeur de briller sur le coup de 12h10.

Mais la Suisse a prouvé dimanche face aux Tchèques qu'elle évoluait un bon ton au-dessus de l'Italie, grâce au talent et à l'implication de ses stars de NHL. La troupe de Patrick Fischer doit s'imposer pour gagner le droit de défier la Finlande mercredi à 18h10 en quart de finale, malgré l'absence de Kevin Fiala.

Toujours sur la glace, la soirée de mardi sera marquée par l'entrée en lice des patineuses artistiques Kimmy Repond et Livia Kaiser à l'occasion du programme court (dès 18h45). Médaillée de bronze aux Européens 2023, la Bâloise Kimmy Repond estime que le top 10 est à sa portée, à condition de livrer deux programmes sans faute.

Pas de médaille à espérer

Cette 11e journée de compétition ne devrait pas permettre à la délégation suisse d'augmenter son total de médailles, sauf exploit de l'un des trois équipages de bob à deux ou des biathlètes lors du relais messieurs. Elle verra aussi les débuts des spécialistes d'aerials Noé Roth et Pirmin Werner, qui devront passer l'écueil de la qualification (dès 13h30) afin de jouer les médailles jeudi.

/ATS