Hockey sur glace: Les Suissesses s'inclinent face à la Finlande

Les Suissesses ont concédé une troisième défaite en quatre matches dans le tournoi olympique ...
Hockey sur glace: Les Suissesses s'inclinent face à la Finlande

Hockey sur glace: Les Suissesses s'inclinent face à la Finlande

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Les Suissesses ont concédé une troisième défaite en quatre matches dans le tournoi olympique face à la Finlande 3-1 mardi. La sélection à croix blanche retrouvera probablement cet adversaire en quarts

Après une première période vierge de but, la Finlande a su profiter de la première situation de supériorité de la rencontre pour ouvrir la marque à la 24e grâce à Viivi Vainikka, parfaitement servie par Sanni Vanhanen devant la cage suisse. L'attaquante d'Ambri Piotta Julia Liikala a doublé la marque à la 30e d'un tir puissant.

Après deux matches sans marquer, la sélection de Colin Müller a trouvé la faille grâce à la joueuse de Boston Alina Müller, qui a inscrit le 2-1 à la 37e, mais Vanhanen a redonné un avantage de deux buts aux Finlandaises 35 secondes plus tard.

Avec cette défaite, la troisième en quatre rencontres disputées dans ce tour préliminaire, la Suisse est pratiquement assurée de retrouver la Finlande en quart de finale, à moins que celle-ci ne remporte jeudi son dernier match contre le Canada, qui s'est incliné 0-5 face aux États-Unis dans le match au sommet.

/ATS
 

Actualités suivantes

Luge: La Suissesse Maag termine au 9e rang

Luge: La Suissesse Maag termine au 9e rang

Autres sports    Actualisé le 10.02.2026 - 19:41

Hockey sur glace: Roman Josi nommé capitaine de l'équipe de Suisse

Hockey sur glace: Roman Josi nommé capitaine de l'équipe de Suisse

Autres sports    Actualisé le 10.02.2026 - 17:47

Le CIO autorise un Ukrainien à porter un brassard noir

Le CIO autorise un Ukrainien à porter un brassard noir

Autres sports    Actualisé le 10.02.2026 - 12:53

Combiné dames: les Suissesses loin, Johnson lance Shiffrin

Combiné dames: les Suissesses loin, Johnson lance Shiffrin

Autres sports    Actualisé le 10.02.2026 - 11:41

Articles les plus lus

Petit tremplin: Gregor Deschwanden sur le podium

Petit tremplin: Gregor Deschwanden sur le podium

Autres sports    Actualisé le 09.02.2026 - 22:15

Ski alpin: Vonn souffre d'une fracture complexe du tibia

Ski alpin: Vonn souffre d'une fracture complexe du tibia

Autres sports    Actualisé le 10.02.2026 - 00:07

Nadine Fähndrich et Andri Ragettli en vedettes mardi

Nadine Fähndrich et Andri Ragettli en vedettes mardi

Autres sports    Actualisé le 10.02.2026 - 04:07

Un casque avec des photos d'athlètes morts fait polémique

Un casque avec des photos d'athlètes morts fait polémique

Autres sports    Actualisé le 10.02.2026 - 07:14