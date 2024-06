Holloway brûlant sur 110 m haies: 12''86

Le triple champion du monde Grant Holloway a dominé un 110 m haies de feu en 12''86, vendredi aux sélections olympiques américaines à Eugene. Les cadors du sprint ont eux assuré en demies du 200 m.

Pour la seule finale de la soirée sur la piste, Grant Holloway a frappé très fort avec la meilleure performance mondiale de l'année, et surtout le quatrième chrono de l'histoire de la discipline.

Son compatriote Devon Allen avait couru en 12''84 en 2022, Holloway déjà en 12''81 dans ce même stade en demi-finale des Trials en 2021, et un autre Américain, Aries Merritt, avait foncé en 12''80 à Bruxelles en 2012, un record du monde qui pourrait trembler aux Jeux de Paris (26 juillet-11 août).

Grand favori pour les Jeux, Holloway sait toutefois qu'un tel chrono à cette période de l'année ne garantit rien: aux JO de Tokyo en 2021, il avait été battu par le Jamaïcain Hansle Parchment.

MPM pour Thomas

Vendredi, les hurdlers américains ont été portés par un vent parfait (2 m/s, pile la limite légale) et ont offert l'une des courses les plus denses de l'histoire de la discipline. Freddie Crittenden a pris la 2e place en 12''93 (son record) et Daniel Roberts la 3e (12''96, record également), pour constituer le trio olympique.

Un peu plus tôt, les stars du sprint avaient répété leurs gammes lors des demi-finales du 200 m. Gabby Thomas a réussi la meilleure performance mondiale sur le demi-tour de piste en 21''78. La reine du 100 m Sha'Carri Richardson a elle montré la même impression de facilité pour couper la ligne en 21''92 (record égalé).

Chez les hommes, Noah Lyles s'est montré lui aussi impressionnant en 19''60 tout en relâchant en fin de course, pour un chrono non homologué toutefois à cause d'un vent un peu trop généreux (2,5 m/s). Kenny Bednarek (19''96), Erriyon Knighton (19''93) et Christian Coleman (19''89) seront aussi en finale.

