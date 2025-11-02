Hug pour la 7e fois, Debrunner 3e

Marcel Hug a remporté pour la septième fois le marathon de New York en fauteuil roulant. Le Thurgovien de 39 ans s'est placé en tête dès le départ et a franchi la ligne d'arrivée après 1h30'16.

Il a distancé de près de quatre minutes le Britannique David Weir (1h34'09). En 2024, Hug avait dû se contenter de la 4e place après une chute oì il s'était blessé à la main. Il reste invaincu cette année dans les marathons. Il avait déjà triomphé à Boston, Londres, Sydney, Berlin et Chicago.

Chez les dames, Catherine Debrunner s'est classée 3e en 1h47'56. La Thurgovienne de 30 ans a dû s'incliner au sprint devant l'Américaine Tatyana McFadden (1h47'54) pour la deuxième place. La locale Susannah Scaroni (1h42'10) a couru sur une autre planète. Manuela Schär a terminé 4e en 1h50'03.

