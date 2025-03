Il y a 100 ans, le stade du Wankdorf naissait au nord de Berne

Il y a 100 ans, le premier coup de pioche était donné pour le stade du Wankdorf, au nord de Berne. L'enceinte, entretemps reconstruite, a vibré lors de matchs légendaires.

Le début de l'aventure a commencé dans un quasi no man'land, au milieu des champs. Le stade a ouvert sept mois plus tard, le 18 octobre. 'Là où le paysan récoltait il y a quelques mois encore, la jeunesse s'ébattra désormais pour promouvoir la santé', écrivait le journal le Bund.

Une ligne de tram a été spécialement prolongée jusqu'à l'entrée principale. Et le nouveau complexe était à la pointe: salle d'entraînement, vestiaires, service sanitaire ainsi qu'un grand restaurant. La maison du BSC Young Boys offrait 22'000 places, sur quatre tribunes en partie couvertes et une tribune en bois.

A la fin des années 1930, il a été agrandi à 40'000 places puis transformé pour la Coupe du monde de football de 1954. Il pouvait alors accueillir 63'000 personnes. En juillet 1954, l'équipe d'Allemagne y a remporté une victoire légendaire 3 à 2 contre la Hongrie. Le 'miracle de Berne' était né.

Démoli en 2001

Jusqu'à sa démolition en 2001, le premier stade du Wankdorf a vu défiler 48 finales de coupe, 50 matchs internationaux et deux finales de coupe d'Europe. Quatre ans plus tard, le nouveau stade a été inauguré sous le nom de Stade de Suisse. Le complexe qui inclut une zone de shopping et de loisirs, a coûté 350 millions de francs. Il peut accueillir plus de 30'000 supporters.

Le 28 avril 2018, les Young Boys ont remporté leur premier titre de champion après 32 ans d'attente. Cette victoire a donné lieu à l'une des plus grandes fêtes de la ville de Berne. En 2020, le sponsor de YB a obtenu le retour du nom d'origine du stade, comblant un souhait de longue date des fans bernois.

/ATS