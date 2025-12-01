Interdiction de stade de 5 ans contre des fans de YB en Angleterre

Un tribunal de Birminghan, en Angleterre, a condamné trois supporters des Young Boys à cinq ...
Interdiction de stade de 5 ans contre des fans de YB en Angleterre

Interdiction de stade de 5 ans contre des fans de YB en Angleterre

Photo: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN

Un tribunal de Birminghan, en Angleterre, a condamné trois supporters des Young Boys à cinq ans d'interdiction de stade. Ces fans du club bernois écopent aussi d'amendes qui équivalent au total à 1700 francs.

L'autorité judiciaire anglaise compétente a confirmé ces informations lundi à Keystone-ATS. Un supporter des Young Boys âgé de 36 ans a déjà été condamné samedi à deux mois de prison à la suite des incidents qui ont émaillé jeudi soir le match de football entre l'équipe anglaise d'Aston Villa et le club bernois, en Europa League.

Après cette première condamnation, trois fans de YB âgés de 18, 24 et 38 ans ont comparu samedi devant le tribunal de première instance de Birminghan. Ils ont été libérés après l'audience, indique le tribunal.

En Angleterre, le Football banning order (FBO) est une interdiction de stade officielle qui n'est pas imposée par un club, mais par un tribunal sur demande du Ministère public ou de la police. Elle interdit d'assister à certains matches, mais aussi de s'approcher de certains stades lors des rencontres.

Selon la police, des fans des Young Boys ont attaqué un policier. Ils ont aussi lancé des sièges, des verres de bière et des pièces de monnaie sur les joueurs d'Aston Villa et sur le personnel de sécurité. Huit supporters bernois ont été arrêtés au total. Pour quatre d'entre eux, on ignore si des poursuites ont été engagées.

Après la rencontre, les Young Boys ont annoncé qu'ils allaient faire une analyse approfondie des événements.

/ATS
 

Actualités suivantes

Martin Pfister en Belgique pour mieux connaître le jet F-35

Martin Pfister en Belgique pour mieux connaître le jet F-35

Autres sports    Actualisé le 01.12.2025 - 08:31

SL: Le LS fait plier le leader Thoune en 16 minutes

SL: Le LS fait plier le leader Thoune en 16 minutes

Autres sports    Actualisé le 30.11.2025 - 18:37

Nina Christen tire sa révérence

Nina Christen tire sa révérence

Autres sports    Actualisé le 30.11.2025 - 16:31

SL: Le festival offensif entre YB et Servette accouche d'un nul

SL: Le festival offensif entre YB et Servette accouche d'un nul

Autres sports    Actualisé le 30.11.2025 - 16:21

Articles les plus lus

Les Suisses en argent

Les Suisses en argent

Autres sports    Actualisé le 29.11.2025 - 17:13

SL: Le festival offensif entre YB et Servette accouche d'un nul

SL: Le festival offensif entre YB et Servette accouche d'un nul

Autres sports    Actualisé le 30.11.2025 - 16:21

Nina Christen tire sa révérence

Nina Christen tire sa révérence

Autres sports    Actualisé le 30.11.2025 - 16:31

SL: Le LS fait plier le leader Thoune en 16 minutes

SL: Le LS fait plier le leader Thoune en 16 minutes

Autres sports    Actualisé le 30.11.2025 - 18:37

Championnat d'Europe: les Suisses en quête du titre

Championnat d'Europe: les Suisses en quête du titre

Autres sports    Actualisé le 29.11.2025 - 05:03

Les Suisses en argent

Les Suisses en argent

Autres sports    Actualisé le 29.11.2025 - 17:13

SL: Le festival offensif entre YB et Servette accouche d'un nul

SL: Le festival offensif entre YB et Servette accouche d'un nul

Autres sports    Actualisé le 30.11.2025 - 16:21

Nina Christen tire sa révérence

Nina Christen tire sa révérence

Autres sports    Actualisé le 30.11.2025 - 16:31

Championnat d'Europe: Les Suisses s'envolent pour la finale

Championnat d'Europe: Les Suisses s'envolent pour la finale

Autres sports    Actualisé le 28.11.2025 - 11:07

Européens de curling: les Suissesses en bronze

Européens de curling: les Suissesses en bronze

Autres sports    Actualisé le 28.11.2025 - 15:43

Championnat d'Europe: les Suisses en quête du titre

Championnat d'Europe: les Suisses en quête du titre

Autres sports    Actualisé le 29.11.2025 - 05:03

Les Suisses en argent

Les Suisses en argent

Autres sports    Actualisé le 29.11.2025 - 17:13