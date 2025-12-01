Interdiction de stade de 5 ans contre des fans de YB en Angleterre

Un tribunal de Birminghan, en Angleterre, a condamné trois supporters des Young Boys à cinq ans d'interdiction de stade. Ces fans du club bernois écopent aussi d'amendes qui équivalent au total à 1700 francs.

L'autorité judiciaire anglaise compétente a confirmé ces informations lundi à Keystone-ATS. Un supporter des Young Boys âgé de 36 ans a déjà été condamné samedi à deux mois de prison à la suite des incidents qui ont émaillé jeudi soir le match de football entre l'équipe anglaise d'Aston Villa et le club bernois, en Europa League.

Après cette première condamnation, trois fans de YB âgés de 18, 24 et 38 ans ont comparu samedi devant le tribunal de première instance de Birminghan. Ils ont été libérés après l'audience, indique le tribunal.

En Angleterre, le Football banning order (FBO) est une interdiction de stade officielle qui n'est pas imposée par un club, mais par un tribunal sur demande du Ministère public ou de la police. Elle interdit d'assister à certains matches, mais aussi de s'approcher de certains stades lors des rencontres.

Selon la police, des fans des Young Boys ont attaqué un policier. Ils ont aussi lancé des sièges, des verres de bière et des pièces de monnaie sur les joueurs d'Aston Villa et sur le personnel de sécurité. Huit supporters bernois ont été arrêtés au total. Pour quatre d'entre eux, on ignore si des poursuites ont été engagées.

Après la rencontre, les Young Boys ont annoncé qu'ils allaient faire une analyse approfondie des événements.

/ATS