JO: sans passeport, Lobalu ne peut pas représenter la Suisse

Tout frais champion d'Europe du 10'000 m, Dominic Lobalu s'est vu interdire par le CIO de représenter la Suisse aux JO de Paris. La décision est motivée parce qu'il n'a pas de passeport suisse.

Lobalu (25 ans) pourrait néanmoins s'aligner cet été à Paris, mais au sein de l'équipe des réfugiés. Arrivé en Suisse avec ce statut en 2019, le coureur va devoir encore patienter avant de recevoir un passeport lui ouvrant les portes de toutes les compétitions internationales.

Le conseil exécutif du CIO, réuni en session à Lausanne, a constaté que Dominic Lobalu n'était pas un citoyen suisse. Dès lors, selon la charte olympique, il n'est pas éligible pour représenter la Suisse aux JO.

Invitation

Comme il a réussi les limites et résultats demandés, Lobalu a été invité à participer aux JO sous la bannière des réfugiés. Mais on ne sait pas encore s'il acceptera cette invitation.

Le coureur avait quitté l'Athlete Refugee Team après une course à Genève en 2019 et requis l'asile en Suisse. Après des années de procédure, le natif du Soudan du sud a pu participer aux récents championnats d'Europe à Rome sous les couleurs suisses et a gagné l'or du 10'000 et le bronze du 5000 m.

/ATS